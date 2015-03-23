Юношеская сборная Украины по футболу проиграла второй матч подряд отбора на Евро-2015

Подопечные Владимира Цыткина проиграли второй матч подряд, сообщает пресс-служба ФФУ.

Начало матча оказалось неудачным для украинской сборной, и уже на 12-й минуте наша команда оказалась в роли догоняющей. Соперники получили право на штрафной удар, который удачно реализовал Пасслак. В первом тайме немцы имели еще несколько хороших моментов, чтобы удвоить счет, но вратарь украинцев был на высоте.

После перерыва рисунок игры особо не изменился, сборная Германии больше владела инициативой и контролировала мяч. Следует отметить, что как и в первом тайме самым активным в составе наших соперников был капитан команды Пасслак. «Сине-желтые» пыталась контратаковать, но до реальной угрозы воротам Фромманна не доходило. На 68-й минуте встречи очередной стандарт у ворот Шевчука привел ко второму голу в наши ворота. На этот раз мяч на свой счет записал Гюль, который вышел на поле во втором тайме. Еще через шесть минут вратарь украинцев Шевчук оказался бессилен после удара Шмидта - 0:3 в пользу «Бундестим».

Это поражение стало вторым подряд для сборной Украины (в матче первого тура, 21 марта, наши ребята уступили итальянцам - 0:1), которая лишает команду почти всех шансов пробиться в финальную часть ЧЕ-2015.

Для того, чтобы продолжить борьбу за выход в финальный турнир первенства Европы украинцам нужно побеждать с крупным счетом команду Словакии и надеяться на два поражения подряд команды Италии - от Словакии и Германии.

В заключительном матче элит-раунда, который состоится 26 марта, украинские футболисты сыграют против сборной Словакии.

Согласно регламенту соревнований, победители 8 групп, а также 7 обладателей вторых мест, показавших лучшие результаты в матчах с первой и третьей командами своей группы, получают путевки в финальный этап.

В финальной стадии чемпионата Европы-2015 среди юношей до 17 лет, которая пройдет с 6 по 22 мая в Болгарии, сыграют 16 сильнейших сборных.