Стаховский стал лучшим теннисистом Украины в мировом рейтинге

Прежний лидер украинского мужского тенниса, Александр Долгополов, на протяжении 4 лет являвшийся лучшим игроком страны, не сумел повторить прошлогоднее достижение на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан -Уэллсе (полуфинал) и опустился в рейтинге с 41-го на 65-е место, сообщает Теннисный портал Украины.

Любопытно, что Стаховский также ухудшил свои позиции опустившись на одну строчку вниз - с 50-й позиции на 51-ю.

Илья Марченко на этой неделе занимает 135-е место (-12), а Денис Молчанов - 200-е (-20). Артем Смирнов опустился - на 445-ю строчку (-45).

Стаховский также является лидером среди украинцев и в парном разряде (127-я позиция). На прошлой неделе он выиграл соревнования в парном разряде на турнире в Ирвинге (США), завоевав его вместе со шведом Робертом Линдштедтом.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) благодаря успеху на турнире в Индиан-Уэллс киевлянка Леся Цуренко поднялась на 29 позиций, с 85-го места, и занимает на этой неделе 56-е место, что является ее новым персональным достижением. До сегодняшнего для лучшим показателем Цуренко в мировом рейтинге была 60-я строчка.

Лучшей среди украинок остается харьковчанка Элина Свитолина, занимающая на этой неделе 27-ю позицию (+2).

Катерина Козлова на этой неделе - 106-я (-1), Марина Заневская - 136-я (-3), Юлия Бейгельзимер - 157 (+2), а Катерина Бондаренко -167(+3).

Лучшими среди наших соотечественниц в парном рейтинге являются: Ольга Савчук (53), Людмила Киченок (64), Надежда Киченок (82) и Юлия Бейгельзимер (85).