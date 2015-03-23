Гимнастка Ризатдинова выиграла три золотые медали в отдельных упражнениях этапа Гран-при во Франции

Всего, крымская спортсменка завоевала пять наград в Тье, сообщает официальный сайт соревнований.

В финале упражнения с мячом Ризатдинова получила от судей оценку 17,850 балла, опередив Нету Ривкин из Израиля - 17,650 и представляющую Францию Ксению Мустафаеву - 17,633. За упражнение с булавами Ризатдинова получила 17,833 балла, разделив первенство с Мариной Дурундой из Азербайджана (аналогичный результат) и опередив Мустафаеву - 17,767. А за упражнение с лентой Ризатдинова получила 17,900 балла, опередив Дурунду (17,767) и Мустафаеву (17,750).

И только в упражнении с обручем Ризатдинова заняла 2-е место, получив оценку 17,733. Она пропустила вперед Ривкин (18,150), но опередила Дурунду (17,700).

Днем ранее украинка также первенствовала в многоборье, завоевав в общей сложности 4 золотые и 1 бронзовую медали.

Кроме того, в последний день турнира в групповых соревнованиях сборная Украины первенствовала в упражнении с 5 лентами, получив за свое выступление 16,550 балла. Второе место тут заняла команда Испании (16.450), третье - Узбекистана - 16.400.