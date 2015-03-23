Бадминтонистка Улитина заняла 2-е место на турнире в Польше

Наша спортсменка была посеяна организаторами под 5-м номером, но сумела дойти до финала соревнований, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины.

Сильнейшая бадминтонистка Украины Улитина в четвертьфинале победила Евгению Косетскую (Россия, 79-я в мировом рейтинге) cо счётом 21:16, 19:21, 21:9. А в полуфинале чемпионка Украины и лидер национальной сборной одержала победу над второй ракеткой Дании Анной Тэей Мадсон (36-я в мировом рейтинге и 2-я сеяная на турнире) со счётом 22:20, 21:15.

В финале, где украинка встречалась с Карин Шнаасе (Германия, 25-я в рейтинге, 1-я сеяная на турнире) преимущество было за соперницей, которая в течении 32 минут одержала победу - 21:19, 21:15.

Турнир в Польше с призовым фондом в 15 тыс. долларов США является одним из самых престижных в мировом календаре Международной федерации бадминтона (BWF).