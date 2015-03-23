Гимнаст Верняев завоевал три награды на Турнире чемпионов в Германии

12:56, 23 марта 2015
Спорт
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В немецком Коттбусе состоялся Turnier der Meister World Challenge Cup 2015 по спортивной гимнастике, где украинец Олег Верняев завоевал три медали.

Олег Верняев (в центре) дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета в Коттбусе / turnier-der-meister.de

В двух упражнениях украинец стал сильнейшим, сообщает официальный сайт соревнований.

В турнире на параллельных брусьях украинец первенствовал с результатом 16,250 балла, опередив, в частности, колумбийца Жоссимара Орландо Кальво Морено (15,725) и голландца Эпке Зандерланда (15,650). Всего, в каждом виде программы участвовали 8 гимнастов.

В упражнении на коне Верняев победил с результатом 15,550 балла, опередив Донни Труенса из Бельгии (15,400) и француза Сирила Томассона (15,200).

В опорном прыжке Верняев по сумме двух попыток набрал 15,012 балла, заняв второе место. Здесь первенствовал Кензо Шираи из Японии с результатом 15,100. Третье место на счету еще одно японца Коджи Яхамуро (15,000). Украинец Игорь Радивилов занял в этом упражнении 5-е место с результатом 14,550.

Турнир в многоборье на этих соревнованиях не проводился. 

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