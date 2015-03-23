Гимнаст Верняев завоевал три награды на Турнире чемпионов в Германии

В двух упражнениях украинец стал сильнейшим, сообщает официальный сайт соревнований.

В турнире на параллельных брусьях украинец первенствовал с результатом 16,250 балла, опередив, в частности, колумбийца Жоссимара Орландо Кальво Морено (15,725) и голландца Эпке Зандерланда (15,650). Всего, в каждом виде программы участвовали 8 гимнастов.

В упражнении на коне Верняев победил с результатом 15,550 балла, опередив Донни Труенса из Бельгии (15,400) и француза Сирила Томассона (15,200).

В опорном прыжке Верняев по сумме двух попыток набрал 15,012 балла, заняв второе место. Здесь первенствовал Кензо Шираи из Японии с результатом 15,100. Третье место на счету еще одно японца Коджи Яхамуро (15,000). Украинец Игорь Радивилов занял в этом упражнении 5-е место с результатом 14,550.

Турнир в многоборье на этих соревнованиях не проводился.