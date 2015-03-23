Сборные Украины и России не будут разводить при жеребьевке Евро-2016

По словам члена исполкома УЕФА Франтишека Лауринеца при жеребьевке команды вполне могут попасть в одну группу, сообщает Fox sports со ссылкой на Associated Press.

"Встреча между этими сборными возможна на нейтральном поле, как в данном случае во Франции. Никаких проблем при этом возникнуть не должно", - заявил чиновник.

На данный момент обе команды занимают третьи места в турнирных таблицах своих отборочных групп и реально претендуют на попадание в число участников Евро-2016. На предыдущем турнире Евро-2012 обе команды также участвовали, но попали при жеребьевке в разные группы. На ЧМ-2014 попала только сборная России, в то время как украинцы уступили в матчах плей-офф отборочного раунда команде Франции.

В то же время, в текущем розыгрыше Лиги Европы в финальном матче между собой могут сойтись российский "Зенит" (Санкт-Петербург) и один из украинских клубов - киевское "Динамо" или днепропетровский "Днепр". Финальный матч турнира запланирован на 27 мая в Варшаве (Польша).

Евро-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля 2016 года во Франции. Жеребьевка финальной части турнира состоится 12 декабря.