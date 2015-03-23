Раненые бойцы АТО поддержат сборную в игре против Испании - ФФУ

Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко во время визита в лагерь сборной, передает пресс-служба организации.

"Эти ребята, как никто другой, нуждаются в наших благодарности, внимании и поддержке. Они шли на защиту государства, не жалея своей жизни и здоровья. Мы пригласили их на матч Испания-Украина, взяв на себя все расходы по перелету и пребыванию (в Испании, - Ред.) ", - сказал Андрей Павелко.

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В среду 25 марта игроки национальной сборной посетят раненых украинских воинов в столичном военном госпитале.