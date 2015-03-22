Биатлонистка Семеренко выиграла серебро малого Хрустального глобуса в масс-старте и бронзу БХГ

В Ханты-Мансийске (Россия) завершилась последняя гонка Кубка мира по биатлону сезона 2014/15, где в масс-старте украинка Валентина Семеренко заняла 10-е место, но по итогам сезона сумела сохранить в таблице 2-е место в зачете "масс-старт" и третье - в общем зачете.

Украинка неудачно провела сегодняшнюю гонку, допустив три промаха на огневых ребужах и показав медленную скорость. В итоге, она финишировала лишь на 10-м месте, уступив победительнице Лауре Дальмайер из Германии 53,3 секунды.

Вместе с тем, заработанного ранее преимущества ей хватило для того, чтобы сохранить 2-е место в общем зачете гонок "масс-старт" по итогам сезона - малом Хрустальном глобусе. На счету украинки 210 баллов и она на 8 баллов отстала от немки Франциски Пройсс. Третье место на счету Дарьи Домрачевой из Беларуси - 206 баллов.

В общем зачете по итогам сезона - большом Хрустальном глобусе - на счету украинки 865 баллов. Она пропустила вперед Кайсу Маккарайнен из Финляндии (1044) и Домрачеву, впервые в карьере завоевавшую Кубок мира - 1092 балла.