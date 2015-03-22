Украинка Ризатдинова выиграла этап Гран-при по художественной гимнастике

Украинка Анна Ризатдинова выиграла турнир в многоборье в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике. в Тье (Франция), тем самым продлив свою «золотую» серию уже до 4 турниров подряд.

По итогам четырех упражнений украинка набрала в сумме 71,549 балла, более чем на 1,2 балла опередив ближайшую конкурентку.

Серебряную медаль неожиданно выиграла Ксения Мустафаева (Франция, 70,300), а бронзу увезет домой опытная Нета Ривкин (Израиль, 70,250). Именно эти гимнастки, а также Марина Дурунда (Азербайджан), Виктория Филановски (Израиль) и Елизавета Назаренкова (Узбекистан) станут главными конкурентами Ризатдиновой в борьбе за медали в финалах в отдельных видах.

Медальный почин Ризатдиновой продолжила и команда в групповых упражнениях! Украинская сборная в составе Алены Дмитраш, Евгении Гомон, Валерии Гудым, Александры Гридасовой и Анастасии Возняк заняли второе место в многоборье (33,333), уступив лишь команде Израиля (33,900). Обидные ошибки в упражнении с 5 лентами не позволили на равных бороться за золотую награду. Но у наших девушек еще будут шансы на победу в финалах в отдельных видах. Третье место разделили команды Азербайджана и Франции - по 33,117.