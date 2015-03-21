Сборная Украины по мини-футболу вышла в финальную часть Евро-2016

В Баку (Азербайджан) завершился решающий матч отборочного турнира Евро-2016 по мини-футболу (футзалу), в котором сборная Азербайджана принимала команду Украины и проиграла со счетом 2:3.

По итогам первых 2-х туров группового соревнования (матчи с Бельгией и Данией) у команды Азербайджана была лучшая разница мячей, чем у украинцев. Обе команды дважды выиграли - украинцы с общей разницей 14:4, а хозяева турнира, 14:3.

В последнем матче сборную Азербайджана устраивала ничья и они изначально отдали сопернику инициативу, играя от обороны. Но, довольно быстро были наказаны за свой выбор. На 5-й минуте игры счет открыл Николай Белоцерковец, принявший мяч спиной к воротам и с разворота красивым ударом отправивший мяч под перекладину.

Основные события игры разворачивались во втором тайме. На 27-й минуте Александр Сорокин удвоил перимущество своей команды. Но, на 31-й, натурализованный бразилец Эдуардо отквитал один мяч и возродил интригу в матче - 1:2. Впрочем, спустя 2 минуты, результативный удар через все поле получился у вратаря украинцев Евгения Иваняка, восстановившего разницу в два мяча. Вратарь ударил по пустым воротам противника, так как азербайджанцы заменили вратаря на дополнительного полевого игрока. На последней минуте еще один натурализованный бразилец Рафаэл забил второй гол азербайджанской команды, но большего хозяевам поля добить не удалось.

Таким образом, сборная Украины завоевала путевку в финальный турнир чемпионата Европы.

Финальная стадия Евро-2016 по футзалу пройдет со 2 по 13 февраля в Белграде (Сербия).