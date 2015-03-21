Футболисты украинских клубов попали в символическую сборную УЕФА
Три представителя украинских клубов попали в символическую сборную УЕФА по итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт UEFA.
Союз европейских футбольных ассоциаций отметил защитника "Днепра" Дугласа, принявшего участие в историческом прорыве днепрян в четвертьфинал Лиги Европы.
Два футболиста в Команду недели делегировало "Динамо" - Олег Гусев и Андрей Ярмоленко по разу огорчили голкипера "Эвертона" Тима Ховарда, а также в течение всего матча постоянно держали в напряжении оборону "ирисок".
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Вся символическая сборная матчей 1/8 финала Лиги Европы выглядит так:
Диего Бенальо ("Вольфсбург") - Бенуа Тремулинас ("Севилья"), Хосе Мария Басанта ("Фиорентина"), Дуглас ("Днепр"), Мигель Бритос ("Наполи") - Матиас Фернандес ("Фиорентина"), Лиор Рафаелов ("Брюгге"), Висенте Иборра ("Севилья"), Олег Гусев ("Динамо" Киев) - Мохамед Салах ("Фиорентина"), Андрей Ярмоленко ("Динамо" Киев).