"Украинские атаманы" выиграли матч WSB у "Китайских драконов"

В столичном Дворце спорта завершился матч 10-го тура Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" принимали "Китайских драконов" и обыграли соперника со счетом 4:1.

Результаты матчевой встречи:

Азат Усеналиев, - Ху Джиангуан 49:46, 48:47,49:46

Олег Прудкий - Шан Джун - 47:49, 47:50, 46:50

Олега Зубенко - Хайшаер Таксмаимаити - 48:47, 49:46, 50:45

Александр Хижняк - Ши Гуоджун - 50:45, 50:45, 50:45

Игорь Шевадзуцкий - Вонг Жибао - бой прерван после 3-го раунда по решению врача из-за травмы китайского спортсмена.

В другом матче дня в этой группе "Команда России" дома проиграла "Кубинским укротителям" со счетом 1:4. Таким образом, после 10 туров у украинцев 20 очков, россиян - 21, кубинцев - 30. Команды занимают 1-3 места в турнирной таблице.