Украина в еврокубках: разгром от «Динамо» и рекорд «Днепра»

«Динамо» разгромило ни много, ни мало, команду английской Премьер-лиги, а «Днепр» установил рекорд в выступлениях на международной арене, добившись наиболее высокого результата на евроарене со времен распада СССР. И киевляне, и днепропетровцы имели определенные проблемы перед началом ответных матчей. «Динамо» нужно было отыгрывать преимущество соперника (игра в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1 в пользу «Эвертона»), а днепропетровцы лишились ряда ключевых исполнителей из-за перебора желтых карточек и травм. Тем не менее, все сложилось удачно, хотя «Днепру», равно как его тренеру и болельщикам, пришлось понервничать в дополнительное время на стадионе и около экранов ТВ.

«Динамо» не ограничилось минимумом

Для выхода в четвертьфинал киевлянам было достаточно выиграть со счетом 1-0, но они решили подарить праздник своим болельщикам, и на глазах у 67-тысячной аудитории устроили настоящий голевой фейерверк.

Напомним, что неделю назад в Ливерпуле, игра поначалу давалась динамовцам легко. В первые полчаса они полностью переиграли соперника и даже распечатали ворота Ховарда. И тогда «Эвертон» показал, что такое настоящий английский футбол. Понимая, что превосходства в мастерстве у них нет, подопечные Мартинеса попытались перебороть, передавить, перебегать соперника. И во всех этих компонентах «Эвертон» преуспел, выиграв за счет силы и мощи. Тогда стало ясно: если и в Киеве «Динамо» окажется таким же «мягкотелым», шансов на реванш с нужным счетом у киевлян будет немного.

Понимал это и Ребров, о чем говорят перестановки в составе. Место в центре обороны занял Хачериди. Похоже, среди нынешних динамовцев только он способен на равных противостоять «громиле» Лукаку. И хотя бельгиец снова забил, Хачериди, в основном, со своей задачей справился. Лукаку уже не был неудержим, как это было на «Гудисон Парке». Вся игра «Эвертона» построена на Лукаку, но на сей раз у него был достойный оппонент.

Второе решение Реброва – замена в стартовом составе Мбокани на Теодорчика. И хотя Мбокани тоже силен в единоборствах, неделю назад он выглядел инертно. Зато Теодорчик, помимо своей физической мощи, постоянно находится в движении и ни на секунду не выключается. И этот ход Реброва сработал на сто процентов. Теодорчик не только забил, но и хорошенько вымотал оборону соперника. А когда дело было практически сделано, уступил свое место на поле Кравцу.

Эти решения Реброва привели к тому, что «Динамо» не проиграло борьбу. Более того, благодаря запредельному настрою и фантастической атмосфере на трибунах, теперь уже «Динамо» превзошло соперника в скорости, движении и интенсивности.

В такой вечер команда Реброва просто не могла упустить путевку в четвертьфинал. За Динамо играл не только 12-й игрок. За Динамо играли штанги и перекладины, куда часто попадали соперники, а в ворота голкипера «Эвертона» Ховарда залетело практически все, что туда летело. Безусловно, динамовцы заслужили благосклонность фортуны. Но бывают вечера, когда команда играет так же замечательно, а мяч упорно не идет в ворота соперника.

Дважды по ходу матча возникали серьезные опасения за общий исход противостояния. Первые раз – когда «Эвертон» сравнял счет благодаря точному удару Лукаку – 1:1. Второй – уже при счете 5:2, когда мастер стандартов Бэйнс исполнял очень опасный штрафной. Если бы за несколько минут до финального свистка счет стал 5-3, концовка на «Олимпийском» была бы невероятно жаркой. К счастью, обошлось…

В итоге, праздник удался на славу. Отдавая должное «Динамо», не нужно переоценивать значение этой победы. При всем уважении к «Эвертону», киевляне обыграли всего лишь 14-ю команду чемпионата Англии. Команду, которая в нынешнем сезоне выглядит из рук вон плохо, которая перестала прогрессировать, которая в этом сезоне безобразно играет в обороне и имеет множество других недостатков. Конечно, это не французский «Генгам». И уж тем более не датский «Ольборг», румынский «Стяуа» или португальский «Риу Аве». Но это не более чем крепкий европейский середняк, переживающий сейчас не лучший период.

Иными словами, не нужно терять голову. Разумеется, забыть такую игру крайне сложно, но ее нужно как можно скорее выбросить из головы. Наверное, прав в этом случае президент «Динамо» Игорь Суркис, который не поддается эйфории и довольно сдержанно оценивает последние результаты команды. Он не говорит о победе в Лиге Европы, акцентируя внимание только на ближайшем сопернике. Самый важный матч – следующий. И это правильно. Не нужно засорять головы молодым футболистам высокопарными задачами. Не нужно создавать излишнее давление. Похоже, пока динамовскому руководству это удается.

«Днепр» - победа на волоске

То, как важно в еврокубковых матчах на выбывание не пропускать на своем поле, на личном примере наглядно доказал «Днепр». Меньше чем за месяц команда выбила из розыгрыша Лиги Европы весьма амбициозные и крепкие греческий «Олимпиакос» и нидерландский «Аякс». Хотя изначально фаворитом в обоих противостояниях значился отнюдь не украинский клуб…

«Днепр» отправился в Амстердам без дисквалифицированных Федецкого, Ротаня и Зозули. Как оказалось, это были не все потери нашей команды. Перед вылетом в голландскую столицу заболел Мирон Маркевич. В результате, тренер остался в Днепропетровске, а команда играла без своего идейного вдохновителя. В общем, расклады перед ответной игрой с «Аяксом» были хуже не придумаешь. Успокаивал только счет киевского матча. По статистике, 1:0 на своем поле – это более чем 50-процентная вероятность пройти дальше.

Действиями «Днепра» на «Амстердам-Арене» руководил один из помощников Маркевича – Александр Иванов. По его словам, во время матча с «главным» никто не связывался. Маркевич не руководил действиями команды по телефону, полностью доверившись своим ассистентам.

Как и в ответном поединке с «Олимпиакосом», украинский клуб снова довольно долго вкатывался в игру. Дебют был за «Аяксом». Но только в отличие от матча в Греции, голландцам не удалось забить быстрый гол. А когда «Днепр» освоился, на поле воцарилось игровое равновесие. Преимущества не было ни у кого, и ничейный результат на табло был вполне логичным. Однако это равновесие пошатнули сами игроки «Днепра». На 60-й минуте гол в собственные ворота соорудил новобранец Эжидио. Вместо того, чтобы сыграть просто и надежно, новичок «Днепра» понадеялся на свою бразильскую технику. Как гласит старое футбольное правило, техничный защитник – враг команды. Оно сработало, когда «Днепр» пропускал первый гол в этом матче.

Теперь напряжение витало в воздухе, сама же игра стала еще более осторожной. Обе команды боялись рисковать и, похоже, были не против дополнительного времени. А там свое веское слово сказал Евгений Коноплянка, вышедший на эту игру с капитанской повязкой на рукаве. Впрочем, и на этом интрига не закончилась. «Днепр» снова «придумал» для себя проблемы, пропустив гол на 117 минуте. И снова в пропущенном мяче было куда меньше заслуги соперника, чем собственной нерасторопности. В результате, команда получила крайне нервную концовку, но все-таки выстояла. Выстоял благодаря своему опыту. Как ни крути, команда у Маркевича более «битая», чем совсем юный «Аякс».

Если подытожить все то, что было продемонстрировано «Днепром» в обоих матчах, то выход команды в 1/4 финала вопросов не вызывает - она его полностью заслужила. Очень важным моментом стало то, что команда проявила характер. Без группы ключевых игроков, без главного тренера, «Днепр» сражался изо всех сил, был достаточно хладнокровен и уверен в себе, не поддавался эмоциям и верил. Благодаря всему этому днепропетровский клуб добился наиболее высокого результата на евроарене со времен распада СССР.

Любопытно, что специалисты достаточно часто упрекают Коноплянку с Ярмоленко в отсутствии лидерских качеств. Но вчера и тот, и другой внесли решающий вклад в успешные результаты для своих команд.

«Шахтер» не избежал разгрома в Мюнхене

Подводя черту 1/8 финала еврокубковых турниров, нельзя не вспомнить о событиях прошлой недели, когда донецкий Шахтер пытался противостоять немецкой «Баварии» (Мюнхен). Сейчас эмоции уже стихли, и можно говорить об этом противостоянии с холодной головой. Конечно, 0:7 – это, в любом случае, очень больно и неприятно. Но нужно отдавать себе отчет, кому проиграл чемпион Украины.

Если бы «Шахтер» был единственной командой, кому «Бавария» устроила такой разнос, это был бы совершенно другой разговор. А так не «Шахтер» первый, не «Шахтер» последний. Команда Луческу попала под каток, а тут еще крайне спорное решение арбитра на 3-й минуте…

Если же оценивать европейский сезон в целом и абстрагироваться от результата в Мюнхене, то стоит отметить, что «Шахтер» сполна подтвердил свой высокий уровень. Подтвердил, невзирая ни на что. Подтвердил вопреки обстоятельствам.

И, заглядывая в будущее, стоит надеяться, что в Украине сохранится клуб европейского уровня, которых у нас не так много, как хотелось бы.

Шансы на четвертьфинал

В пятницу, 20 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка ¼ финала, согласно которой соперником «Динамо» стала итальянская «Фиорентина», а «Днепра» - бельгийский «Брюгге».

«Фиорентина» уже была соперником «Динамо» в конце 80-х и обыграла оппонента по сумме двух матчей. В 1/8 финала розыгрыша Кубка УЕФА сезона 1989/90 итальянцы выиграли дома со счетом 1:0, а игра, прошедшая в начале декабря в морозном Киеве, завершилась безголевой ничьей – 0:0.

Соперник сейчас находится в очень хорошей форме. Если осенью «фиалки», что называется, хромали на обе ноги, то сейчас набрали ход. И для киевлян этот соперник очень опасен. Сполна подтверждают этот тезис матчи команды из Флоренции с английским «Тоттенхэмом» и итальянкой «Ромой» в 1/16 и 1/8 финала, соответственно. С «Тоттенхэмом» - 1:1 (в гостях) и 2:0 (дома), с «Ромой» - 1:1 (дома) и 0:3 (в гостях). При этом, в Риме команда забила три гола за первые 22 минуты игры. Настолько велико было преимущество гостей.

«Фиалок» уже второй сезон тренирует Виченцо Монтелла, один из самых прогрессивных и интересных итальянских специалистов нового поколения. Его тренерский дебют состоялся в родной для него «Роме». Там он проявил себя весьма неплохо, но руководство клуба его тренерские таланты не оценило. Затем была работа с «Катанией», которая под руководством Монтеллы взлетела неожиданно высоко для себя – в первую 10-ку. После этого тренер пришел в «Фиорентину».

«Фиорентина» - команда со своим лицом, где тренерская рука видна невооруженным глазом. Это нетипичная итальянская команда, не делающая акцент на оборону. Ее стиль больше похож на испанский – комбинационный, атакующий, с акцентом на контроль мяча.

В последнее время, команда выбила из Кубка Италии ту же «Рому» и «Ювентус», а в чемпионате Италии - «Милан» и «Интер». Сейчас «фиалки» реально претендуют на место в тройке по итогам сезона, что дает прямую путевку в Лигу чемпионов. Но есть и альтернативный путь попасть в ЛЧ – выиграть Лигу Европы.

Состав «Фиорентины» крайне сильный и именитый. Но… В ростере очень много возрастных футболистов. Марио Гомес, Хоакин, Давид Писарро, Борха Валеро, Матиас Фернандес, Альберто Джиллардино – являются игроками основного состава. Плюс, ключевые форварды команды Джузеппе Росси и Марио Гомес очень подвержены травматизму и редко выходят на поле.

На этом фоне, в январе лидером атак команды неожиданно стал египтянин Мохаммед Салах. До лета 2013-го он блистал в «Базеле», после чего его за большие деньги приобрел лондонский «Челси». Там он был игроком запаса и проводил минимальное количество игрового времени. А в январе «Челси» купил у «Фиорентины» колумбийца Куардадо, а частью оплаты лондонцев стал Салах. Египтянин тут же стал самым опасным игроком флорентийской команды, лидером атаки.

Безусловно, шансы итальянцев на победу выше. Букмекеры ставят на проход «Фиорентины» в полуфинал с коэффициентом 1,75 к 1, в то время как на «Динамо» - 1,95 к 1. Впрочем, ответная игра «Динамо» в матче с «Эвертоном» вселяет в болельщиков очень большой оптимизм.

Кому повезло с жеребьевкой сегодня, так это днепропетровскому «Днепру». Команде достался самый слабый из всех возможных оппонент – бельгийский «Брюгге». Впрочем, «Днепр» также считался приемлемым вариантом для команд классом повыше, наряду с «Брюгге». В итоге, обе команды неожиданно получили шанс в равном противостоянии добыть путевку в полуфинал еврокубка.

Но иногда даже самый желанный жребий доставляет массу неприятностей. И этого, безусловно, надо опасаться команде Маркевича. А «Брюгге» нынешнего образца - самый сильный за последние 10 лет, с сезона 2004/05, когда клуб в последний раз стал чемпионом Бельгии. На днях «Брюгге» выиграл регулярный чемпионат 2014/15, но чемпионом он еще не стал. 16 команд сыграли в два круга, а теперь первая 6-ка будет между собой определять чемпиона и призеров в еще одном 2-круговом турнире. Но, сам факт лидерства после основного этапа говорит о том, что «Брюгге» сейчас действительно хорош.

Что касается еврокубков, то в плей-офф «Брюгге» уверенно выбил датский «Ольборг» и дважды обыграл турецкий «Бешикташ».

Тренером команды из Брюгге является знаменитый в прошлом вратарь Мишель Прюдомм. В последние годы он превратился из успешного игрока в тренера. И приводил к победе в чемпионате страны «Стандаарт» (Льеж), голландский «Твенте», а также успешно работал с рядом других клубов. Теперь под его руководством к чемпионству идет «Брюгге».

Что касается состава, то как и многие другие команды стран Бенилюкса, «Брюгге» исповедует стратегию ставки на перспективную молодежь. Ряд игроков в возрасте до 25 лет горячи, молоды и честолюбивы. А игры в рамках четвертьфинала Лиги Европы являются практически идеальным шансом для того, чтобы попасть на заметку к селекционерам ведущих команд Старого света. В конце концов, велик сам стимул попадания в полуфинал, откуда недалеко и до заветного трофея – титула чемпиона Лиги Европы.

Примечательно, что на ставках букмекеров обе команды котируются абсолютно одинаково – по 1,85 к 1 на проход. А как повернется на самом деле, мы сможем узнать чуть более чем через месяц.

Кирилл Стадниченко