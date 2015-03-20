Тренер сборной Испании дель Боске объявил состав на матч с Украиной

Главный тренер действующих чемпионов Европы и экс-чемпионов мира по футболу сборной Испании Висенте дель Боске объявил состав команды из 23 игроков, которые будут готовится к матчам со сборными Украины и Нидерландов, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

В обойме команды значатся 23 исполнителя.

Состав выглядит следующим образом:

вратари - Икер Касильяс («Реал»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхио Асенхо («Вильярреал»).

защитники - Хуанфран («Атлетико»), Хорди Альба («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Марк Бартра («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Рауль Альбиоль («Наполи»), Микель Сан Хосе («Атлетик»).

полузащитники - Хуан Бернат («Бавария»), Марио Суарес («Атлетико»), Серхио Бускетс («Барселона»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Сеск Фабрегас («Челси»), Санти Касорла («Арсенал»), Андрес Иньеста («Барселона»), Коке («Атлетико»), Иско («Реал»), Витоло («Севилья»).

нападающие - Педро Родригес («Барселона»), Диего Коста («Челси»), Альваро Мората («Ювентус»).

Как сообщал УНИАН, 27 марта сборная Испании проведет матч отборочного цикла Евро-2016 с командой Украины, а 31 марта - товарищескую игру с командой Нидерландов.