В четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся "Атлетико" и "Реал"

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой 8 сильнейших команд Европы узнали своих соперников.

Команды были разделены на 4 пары, жребий проводился вслепую. Посев, согласно регламентe соревнований, не этом этапе предусмотрен не был.

По итогам жеребьеки были составлены такие пары:

ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания)

"Атлетико" (Испания) - "Реал" (Испания)

"Порту" (Португалия) - "Бавария" (Германия)

"Ювентус" (Италия) - "Монако" (Франция)