В четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся "Атлетико" и "Реал"
13:14, 20 марта 2015Спорт
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка.
Лига чемпионов УЕФА / uefa.com
В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой 8 сильнейших команд Европы узнали своих соперников.
Команды были разделены на 4 пары, жребий проводился вслепую. Посев, согласно регламентe соревнований, не этом этапе предусмотрен не был.
По итогам жеребьеки были составлены такие пары:
ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания)
"Атлетико" (Испания) - "Реал" (Испания)
"Порту" (Португалия) - "Бавария" (Германия)
"Ювентус" (Италия) - "Монако" (Франция)
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