"Днепр" вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В Амстердаме (Нидерланды) завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Аякс" принимал днепропетровский "Днепр" и выиграл со счетом 2:1, проиграв по сумме двух матчей за счет гола "Днепра" на чужом поле. Общий счет противостояния ничейный - 2:2.

Судьба двухматчевого потивостояния была решена в дополнительное время.

"Аякс" имел преимущество в основное время игры и сумел его реализовать на 60-й минуте, когда гол забил Рихедли Базур. Больше голов в основное время забито не было. А учитывая тот факт, что "Днепр" также выиграл на своем поле со счетом 1:0, командам предстояло провести дополнительные 30 минут и, при необходимости, серию пенальти.

До пенальти дело так и не дошло. Уже на 7-й минуте дополнительного времени Евгений Коноплянка забил решающий гол. Федорчук протянул мяч к штрафной соперника и отдал пас на фланг Коноплянке, а тот, сместившись ближе к центру, точно пробил под дальнюю штангу. Вратарь Силлессен был бессилен помочь своей команде. В оставшееся время голландцам необходимо было забивать два гола, но они лишь однажды поразили ворота Дениса Бойко. На 117-й минуте гол забил Мике Ван дер Хорн, оформив победу своей команды в матче, но не в двухматчевом противостоянии команд.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в четвертьфинал Лиги Европы вышло киевское "Динамо".

Своих соперников по четвертьфиналу обе украинские команды узнают в пятницу, 20 марта, во время жеребьевки, которая пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.