"Динамо" разгромило "Эвертон" в матче Лиге Европы
21:55, 19 марта 2015Спорт
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Игра на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 5:2.
Андрей Ярмоленко открыл счет забитым голам в матче с "Эвертоном" / Reuters
В Киеве завершился матч Лиги Европы, в котором "Динамо" разгромило английский "Эвертон" со счетом 5:2 и вышло в четвертьфинал турнира.
Голы в составе "Динамо" забили Андрей Ярмоленко, Лукаш Теодорчик, Мигель Велозу, Олег Гусев и Виторину Антунеш. У англичан отличились - Ромелу Лукаку и Фил Ягиелка.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом противостояния.
Таким образом, "Динамо" выиграло по сумме двух матчей - 6:4.
Своего соперника по четвертьфиналу киевляне узнают в пятницу, 20 марта, во время жеребьевки, которая пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
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