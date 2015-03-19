"Динамо" разгромило "Эвертон" в матче Лиге Европы

В Киеве завершился матч Лиги Европы, в котором "Динамо" разгромило английский "Эвертон" со счетом 5:2 и вышло в четвертьфинал турнира.

Голы в составе "Динамо" забили Андрей Ярмоленко, Лукаш Теодорчик, Мигель Велозу, Олег Гусев и Виторину Антунеш. У англичан отличились - Ромелу Лукаку и Фил Ягиелка.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом противостояния.

Таким образом, "Динамо" выиграло по сумме двух матчей - 6:4.

Своего соперника по четвертьфиналу киевляне узнают в пятницу, 20 марта, во время жеребьевки, которая пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.