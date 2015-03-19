Финал Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет зимой

Такое решение принял исполком FIFA, заседание которого проходит в Цюрихе.

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Подобное предложение прозвучало еще в феврале. Главным аргументом было то, что летом в Катаре слишком жарко, чтобы играть в футбол на таком высоком уровне, передает Би-би-си.

В феврале в Дохе на заседании рабочей группы ЧМ-2022 было предложено провести Чемпионат мира в ноябре-декабре. Предлагаемые даты получили полную поддержку всех шести конфедераций. Президент FIFA Йозеф Блаттер выступал за проведение финала чемпионата мира 18 декабря, в то время как UEFA предпочитал 23 декабря, так как более ранний финал повлияет на проведение отборочных матчей Лиги наций. Окончательные даты проведения турнира пока не известны.