Директор "Украинских атаманов": Судейский вопрос – очень болезненная тема в боксе

Нынешний сезон Всемирной серии бокса (WSB) является нелегким испытанием для команды «Украинские атаманы». После ухода ряда звезд олимпийского бокса прошлых лет в профессионалы, команда переживает смену поколений – неизбежный и, зачастую, очень болезненный процесс в спорте. Тем не менее, несмотря на отсутствие Александра Усика, Василия Ломаченко и Александра Гвоздика, а также временный перерыв в выступлениях в WSB Дениса Беринчика, команда по-прежнему находится в элите мирового бокса.

После 9 туров соревнований украинцы занимают 3-е место в своей подгруппе с очень сложным составом участников. Помимо многолетнего лидера любительского (олимпийского) бокса команды Кубы, соперниками «атаманов» является и сборная России.

В этой ситуации украинцы практически не позволяют себе терять очки в матчах с командами «второго эшелона», а со сборной Кубы провели достойную встречу в Киеве, где проиграли с минимальным счетом – 2:3. Что касается матча с «Командой России», то, в плане результата, показательным его не назовешь. Слишком очевидной была предвзятость судей в Волгограде, безапелляционно отдававших победу за победой хозяевам матча.

Генеральный директор профессионального боксерского клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк в эксклюзивном интервью УНИАН подвел промежуточные итоги сезона, рассказал о том, кто из нынешнего поколения украинцев может стать достойной сменой ушедшим в профессионалы звездам прошлых лет, а также поделился прогнозами на ближайшее будущее.

В нынешнем сезоне команда идет на 3-м месте. Для вас лично, как для гендиректора, это – нормально, хорошо или могло быть и лучше?

Для меня этот результат вполне приемлем. Команда достойно бьется с лидерами и регулярно побеждает своих прямых конкурентов в борьбе за 3-е место. Ведь только по 3 команды из каждой группы, согласно регламенту соревнований, выходят в плей-офф.

Кроме того, на результат команды непосредственно влияет и общая ситуация. Не только ситуация со сменой поколений в нашем клубе, но и ситуация в стране. А она такова, что государство сейчас, в силу очевидных причин, не уделяет внимание спорту. Очень сложно сосредоточиться исключительно на боксе и выбросить из головы другие мысли. Начиная с мелких сложностей до проблем глобального масштаба. Тем не менее, в этой ситуации ребята действуют достойно и работают на общий результат.

Наконец, миссия нашего клуба заключается не только в достижении спортивного результата, а и во многих других вещах. В частности, популяризации спорта, в частности, бокса, здорового образа жизни среди молодежи, подрастающего поколения. Свою миссию, как мне кажется, мы выполняем. О нашей команде знают очень многие, WSB имеет высокий уровень популярности, а успешное выступление украинской команды в этой серии только прибавляют нам поклонников и последователей, которые идут заниматься боксом.

Вы затронули тему достойного противостояния с лидерами. В этом сезоне «Атаманы» уже встречались с «Кубинскими укротителями» и проиграли с минимальным счетом – 2:3. Насколько реально вести борьбу с кубинцами на данном этапе за победу – как в отдельно взятом матче, так и в турнире в целом. Или они, что называется, «с другой планеты»?

Вполне реально. Я не думаю, что кубинцы – непобедимые соперники. Мы достойно противостояли им в домашнем матче. Более того, если говорить напрямую, я не считаю, что мы проиграли этот матч. В одном из поединков, в котором встречались Владимир Матвийчук и Толедо Лопес, в ринге было абсолютно равное противостояние. Украинец ни в чем не уступал сопернику. Тем не менее, рефери раздельным решением отдали победу кубинцу. В противном случае, счет был бы 3:2 в нашу пользу. К сожалению, двое судей решили, что предпочтительней выглядел кубинец. Но, все равно стоит отметить, что мы проиграли достойно, в матче с равными шансами, где противостояли сильнейшей команде мира.

Если мы будем и в дальнейшем двигаться в правильном направлении, с точки зрения тренировочного процесса, подготовки к боям, то обязательно будем претендовать на успех в каждой из матчевых встреч. Кто бы ни был нашим оппонентом.

Много шума в этом сезоне наделал первый матч «атаманов» против «Команды России». Судейство затмило все остальное…

К сожалению, произошло то, что произошло. С таким судейством сталкиваться приходиться не часто. Но в этот раз нам просто не дали шансов. Единственный путь к победе лежал через нокауты соперника. Но в противостоянии двух приблизительно равных по силе школ, сильнейших на постсоветском пространстве, мы изначально настраивались на тяжелые бои, где нокауты могут быть только в исключительных случаях. Собственно, по такому сценарию матч и прошел – в равных боях, где соперники были весьма осторожны и предпочитали вязкий позиционный бокс. Все пять боев предсказуемо прошли в полном объеме, по пять раундов, и все зависело от судей. Они же сработали далеко не на самом высоком уровне.

По правилам Международной федерации бокса (AIBA) мы не имеем права подавать протест на результаты боев. Тем не менее, мы обратились в AIBA с официальным письмом касательно разъяснений судейского вопроса. Ответ от международных чиновников нас не обрадовал. Нам сообщили, что супервайзер матча не указал в своем отчете какие-либо признаки аномального судейства, а, значит, результат не может быть подвергнут изменениям. Да и к отдельным арбитрам санкции, как мы понимаем, не применялись. Все они продолжают судить матчи в рамках WSB.

Впереди – ответный матч. Как идет подготовка к нему? Будет ли с украинской стороны проделана «работа с судьями» относительно объективного судейства?

Мы всегда выступаем за объективную оценку работы спортсменов со стороны рефери. Более того, перед матчем в Волгограде мы общались с представителями WSB и AIBA относительно обеспечения адекватного судейства в предстоящем матче. Видимо, мы услышаны не были. Что будет дальше – посмотрим.

Могут ли россияне и перед ответной встречей попытаться надавить на арбитров?

Я не знаком с методами закулисной работы руководства Федерации бокса РФ и «Команды России». Поэтому сейчас я ничего не могу сказать по данному поводу. Безусловно, хотелось бы увидеть честный мужской матч по правилам. Как будет на самом деле, загадывать не берусь.

Насколько болезненным является вопрос судейства в WSB в целом? Это единичные случаи, или такое происходит повсеместно?

Судейский вопрос – отдельная и очень болезненная тема в боксе. И проблемы в этом виде спорта случаются достаточно часто. Судьи оценивают действия спортсменов сразу по нескольким критериям. Это – точные попадания, агрессивность, техника и тактика, а также соответствие правилам бокса. Совокупность этих всех факторов влияет на оценки. Их боковой рефери выдает после каждого раунда. Собственно говоря, из этого и складывается счет, который зритель потом видит на табло или экране телевизора – 10:9, 10:8… Выставляя счет 10:7 судья, тем самым, говорит, что сомневается в целесообразности дальнейшего проведения боя. Слишком очевидно преимущество одного из соперников. Поэтому наиболее распространенные оценки в WSB это 10:9 или 10:8 в пользу одного из соперников.

Так было и в Волгограде, где нас «убивали» медленно, методично, но по всем правилам бокса.

Вернемся к «атаманам». В этом году, по вполне очевидным причинам, в команде много легионеров. Почему выбор сделан в пользу спортсменов из средней Азии?

На мой взгляд, бокс в постсоветских республиках Средней Азии сейчас достиг очень высокого уровня. И в Узбекистане, и в Кыргызстане этот вид спорта находится на подъеме. Например, Хасанбоя Дусматова, я считаю лучшим спортсменом мира в весовой категории до 49 кг. Одним из сильнейших в мире в весе до 75 кг считаю Хоршида Норматова. Также отлично выглядит на фоне своих оппонентов по весовой категории Азат Усеналиев.

Один яркий пример – Дусамтов и Норматов выиграли свои бои в матче против кубинцев всухую, 3:0, за явным преимуществом. Один тот факт, что решение судей было единогласным, говорит о многом. Наши легионеры полностью оправдывают свое место в составе, и претензий к ним не может быть в принципе.

Смена поколений – всегда очень болезненный процесс. После Усика, Ломаченко, Беринчика, Гвоздика есть ли перспективный резерв у украинского олимпийского бокса?

Нынешний сезон показал, что резерв у нас есть. И резерв очень приличный. В этом году очень достойный уровень бокса показывают Александр Хижняк, Павел Ищенко, Николай Буценко, Денис Пояцыка. Кроме того, у нас есть молодые, но очень перспективные Виктор Петров и Рамиль Гаджиев. Петров, кстати, провел уже один бой в составе «атаманов» против спортсмена из команды Алжира Мохамеда Будиафа, но проиграл по очкам единогласным решением судей. Впрочем, на этот результат не стоит обращать внимания. Спортсмен очень молодой, только начинает свою карьеру.

К сожалению, в ближайшее время выйти на уровень наших прежних лидеров – чемпионов или призеров мировых и европейских первенств – им вряд ли стоит рассчитывать. Но, при правильной подготовке и психологическом настрое, уже через год-два эти спортсмены могут рассчитывать на попадание в элиту мирового бокса.

Вы ставили перед командной конкретную задачу на этот сезон? Если да, то каковы видятся перспективы выполнения задачи уже в разгар сезона, когда команда провела 9 матчей?

Первая задача была – попасть в плей-офф. Она выполняется, команда уверенно идет на 3-м месте. В дальнейшем планы будут корректироваться, в зависимости от выполнения первоначально поставленной цели. Сейчас команда со своей задачей уверенно справляется. Результаты уже проведенных матчевых встреч с командами, которые являются непосредственными конкурентами в борьбе за место в плей-офф, вселяют определенный оптимизм.

Нынешний сезон является предолимпийским. До начала Игр в Рио-де-Жанейро остается чуть больше года. Соревнования WSB примечательны еще и тем, что являются отборочными к главному старту четырехлетия. Кто из украинцев в составе «атаманов» может обеспечить себе место под солнцем в Рио уже по итогам этого турнира?

Определенные олимпийские перспективы у нас есть. Хижняк, Пояцыка и Буценко ведут борьбу за путевки. Правда, для этого им необходимо выигрывать все свои оставшиеся бои на групповом этапе и надеяться на поражения прямых оппонентов по дивизиону. Непосредственно в зоне олимпийских лицензий сейчас никого из украинцев нет. Более того, олимпийские лицензии не могут себе обеспечить и наши легионеры.

Впрочем, до Олимпиады будет еще квалификационные турниры и, соответственно, дополнительные шансы на попадание в Рио. Это и чемпионат мира (куда нужно квалифицироваться через чемпионат Европы) и другие турниры под эгидой AIBA, такие как AIBA Pro Boxing (APB). В общем, шансы будут. И я уверен, что на Олимпиаду украинцы поедут в достойном численном составе.

Кирилл Стадниченко