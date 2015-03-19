"Шахтер" сыграет в полуфинале Юношеской лиги УЕФА с бельгийским "Андерлехтом"

В полуфинале Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" ждет поединок с "Андерлехтом", а через три дня победитель этой пары в финале сыграет с сильнейшим в противостоянии итальянской "Ромы" и английского "Челси", сообщает официальный сайт УЕФА.

Как и в 2014 году, когда трофей завоевала "Барселона", оба полуфинальных матча и финал состоятся в рамках мини-турнира на стадионе "Коловрэ" напротив штаб-квартиры УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Драматичная выездная победа "Шахтера" над "Бенфикой" в серии пенальти в четвертьфинале позволила дончанам попасть в квартет лучших. Состав финального турнира нынешнего сезона разительно отличается от прошлогоднего, в котором участвовали "Шальке" (Германия), "Реал" (Испания), "Бенфика" (Португалия) и "Барселона" (Испания).

Соперником подопечных Валерия Кривенцова станут юноши "Андерлехта", победившие дома португальский "Порту" на глазах 13 162 зрителей, что стало рекордом посещаемости соревнований.