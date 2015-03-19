Четыре украинские шахматистки вышли во второй раунд Чемпионата мира

Три украинки вышли во второй круг после побед в основных двух партиях, а Мария Музычук одолела свою соперницу в дополнительных партиях, сообщает официальный сайт турнира.

Анна Ушенина со счетом 1,5:0,5 победила Чжан Сиовен (Китай). С таким же счетом Анна Музычук обыграла Амину Мизяут (Алжир), а Инна Гапоненко – свою соотечественницу Наталью Жукову.

Мария Музычук, проигравшая в первый день канадке Юань Юаньлинь, сумела спустя сутки взять реванш у соперницы и сравнять счет в матче. А в блице, Музычук сначала выиграла черными фигурами а затем белыми свела партию вничью - 2,5:1,5 очка.

Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Сочи с 16 марта по 7 апреля.