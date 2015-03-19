Лига Европы, 1/8 финала, "Аякс" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Это будет ответная игра 1/8 финала турнира.

Первый матч недельной давности, состоявшийся в Киеве, завершился со счетом 1:0 в пользу "Днепра".

Таким образом, в ответном матче "Днепр" устроит ничья и даже проигрыш с минимальным счетом (1:2, 2:3 и т.д.). В этом случае украинский клуб выйдет в четвертьфинал за счет большего количества голов, забитых на чужом поле. В то же время, "Аяксу" необходимо выигрывать с разницей в 2 мяча. В случае повторения счета первого матча - 1:0 в пользу хозяев поля - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

В ответном матче "Днепр" столкнется с большими кадровыми проблемами. Мало того что травмы вывели из строя Ондржея Мазуха и Матеуса, так еще и в первой игре сразу трое ключевых его игроков заработали дисквалификации. И в этом матче ни автор гола в первой игре Роман Зозуля, ни капитан команды Руслан Ротань, ни Артем Федецкий партнерам не помогут. Но, наверное, хуже всего, что из-за болезни в столицу Нидерландов не полетел наставник Мирон Маркевич.

"Для нас это очень чувствительные потери, - отметил перед матчем лидер "Днепра" Евгений Коноплянка, в начале марта пропустивший неделю из-за повреждения колена. - В первом матче я был готов лишь процентов на 70, но ко второй игре с "Аяксом" надеюсь подойти уже в нужной форме". По мнению игрока сборной Украины, больше других в Нидерландах "Днепру" будет не хватать центрального хавбека Ротаня. "Без него на пути в Лигу чемпионов мы не прошли "Копенгаген", - вспоминает он. - Сейчас тоже будет нелегко, но мы уверены в себе".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом ответного матча считается "Аякс". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,76 к 1, в то время как на ничью - 3,41, а на победу "Днепра" - 4,36 к 1.

В то же время, фаворитом в борьбе за выход в четвертьфинал является "Днепр". На проход украинской команды ставки принимаются из расчета 1,55 к 1, в то время как на "Аякс" - 2,35 к 1.

Стартовые составы команд:

Аякс: 22. Силлессен, 2. ван Рейн, 3. Велтман, 5. Бойлесен, 26. Виргевер, 8. Синкгравен, 27. Базур, 10. Классен, 11. Кишна, 19. Милик, 21. Эль-Гази

Запасные: 33. Бур, 4. Мойсандер, 6. ван дер Хоорн, 12. Ридевалд, 20. Шоне, 25. Сереро, 9. Сигторссон

Днепр: 71. Бойко, 6. Лео Матос, 6. Эжидио, 14. Чеберячко, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 19. Безус, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 9. Калинич, 10. Коноплянка

Запасные: 16. Лаштувка, 39. Сваток, 20. Бруно Гама, 28. Шахов, 90. Мигунов, 97. Близниченко, 11. Селезнев