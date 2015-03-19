Лига Европы, 1/8 финала, "Динамо" - "Эвертон" - 5:2: текстовая онлайн-трансляция

Это ответная игра 1/8 финала турнира.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Ливерпуле, завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Таким образом, в ответной игре украинскую команду устроит победа со счетом 1:0, либо другая с разницей минимум в 2 мяча (3:1, 4:2 и т.д.). При счете 3:2, 4:3 и т.д. в следующий раунд соревнований выйдет "Эертон" за счет большего количества забитых голов на поле соперника. При повторении результата первой игры - 2:1 в пользу хозяев поля, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Этот матч вызвал большой ажиотаж в Киеве. Следить на любимой командой, которая в нынешнем сезоне впервые за долгие годы является лидером национального первенства и реально претендует на титул чемпиона Украины, будет полностью заполненный главный стадион столицы. Билеты на игру были распроданы более чем за сутки до начала игры.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры является киевское "Динамо". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,97 к 1, в то время как на ничью - 3,30 к 1, а ан победу "Эвертона" - 3,56 к 1. В то же время, фаворитом в борьбе за выход в следующий раунд является "Эвертон". На проход английской команды ставки принимаются с коэффициентом 1,50 к 1, в то время как на "Динамо" - 2,45 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 34. Хачериди, 4. Велозу, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 20. Гусев О., 10. Ярмоленко, 91. Теодорчик

Запасные: 23. Рыбка, 26. Бурда, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 45. Калитвинцев В., 85. Мбокани, 22. Кравец

Эвертон: 24. Ховард, 3. Бейнс, 6. Ягелка, 23. Коулман, 30. Алькарас, 16. Маккарти, 20. Баркли, 18. Бэрри, 19. Атсу, 10. Лукаку, 14. Нейсмит

Запасные: 1. Роблес, 17. Бешич, 26. Стоунз, 29. Гэрбутт, 4. Гибсон, 21. Осман, 9. Коне А.

"Олимпийский" гудит... В последний раз он был заполнен до отказа наверное, в день финала Евро, почти три года назад. Можно сказать, в прошлой жизни. И вот интерес к футболу в Киеве вновь подянт до небывалых высот. А значит...

БУДЕТ БОЙ!!!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Эвертон" развел мяч с центра поля и тут же потерял. Киевляне этим не воспользовались.

2. Первая полноценная атака "Динамо" - Гусев пробил головой выше ворот, над перекладиной.

3. Защитники англичан очень плотно опекают Ярмоленко. Он вынужден отдать пас назад, на свою половину поля.

4. И тут же опасная атака. Антунеш бил с острого угла - мимо ворот.

5. И еще одна атака киевлян - Тоедорчик навешивал в штрафную, где мяч легко забрал в руки вратарь Ховард.

6. Первая атака "Эвертона" - Баркли бил по воротам, Шовковский с трудом, со второго раза забрал мяч. Нервничает Сашо...

7. Еще одна атака "Эвертона". Баркли замешкался в решающий момент и защитники "Динамо" выбили мяч.

8. Ответ "Динамо" - Тедорчик нарушил правила в борьбе с защитниками.

9. И еще один удар Баркли, который заблокировал Драгович. Мяч под контролем "Эвертона".

10. Нейсмит вышел на хорошую позицию, но пробить в борьбе с защитниками не сумел. Потенциально очень опасный момент у англичан.

11. И вновь атакует "Эвертон", но Антунеш выбивает мяч рикошетом от игрока англичан в аут.

12. "Динамо" держит мяч в центре поля. Игра чуть успокоилась.

13. Угловой подавал Ярмоленко - защитник выбил мяч головой к центру поля.

15. "Динамо" провело атаку, но подача с фланга Антунеша оказалась слишком сильной и слишком высокой. Никто из атакующих игркоов к мячу не добрался.

16. И вновь опасный навес в штрафную "Эвертона" - Алькарас выбил мяч к центру поля.

17. И еще одна атака "Динамо"! Ярмоленко пытался пройти по флангу в штрафную, но потерял мяч в борьбе с защитником.

18. Пятиминутка однозначно за "Динамо". Но пока не такие острые атаки, как хотелось бы.

19. Ответ "Эвертона" - Бэйнс теряет мяч в борьбе с Ярмоленко. Нарушение со стороны англичанина.

20. Киевляне держат мяч в центре поля, готовят атаку.

21. И ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ЯРМОЛЕНКО, 1:0!

22. Изумительный по красоте и точности удар в дальний верхний угол ворот в обводку вратаря Ховарда получился у Ярмоленко.

23. Киевляне продолжают атаковать. Но вторая волна пока сбилась...

24. Антунеш боролся с Атсу, который нарушил правила.

25. И тут же вторая волна атаки "Эвертона". Баркли попадает с левой ноги в штангу, пробивая в дальний угол.

26. Ответ "Динамо". На удар Ярмоленко блестящим сэйвом отвечает Ховард.

27. Хачериди получил повреждение при розыгрыше штрафного. Пауза в игре. На поле выходят врачи "Динамо".

28. Подачу штрафного киевлянами нейтрализовали защитники "Эвертона" - мяч выбит к центру поля.

29. И гол... 1:1. Лукаку...

30. Не менее эффектный гол получился, чем у Ярмоленко. Удар Лукаку из-за линии штрафной в дальний верхний угол, прямо в "девятку".

31. Баркли зачем-то пробил по воротам метров с 40-ка. Намного выше ворот. Совершенно неподготовленный и непонятный удар.

32. Ярмоленко навесил в штрафную с фланга - Ховард легко забрал мяч.

33. Нейсмит очень опасно бил по центру - блокировал удар Силва. Угловой.

34. Бэйлс подал угловой - защитники "Динамо" легко выбили.

35. И ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ТЕОДОРЧИК!!!! 2:1!

36. В ответной атаке Гусев навесил мяч, Ярмоленко сбросил под удар, Теодорчик четко реализоывал момент пробив под рукой Ховарда. Очень хорошо разыгранная комбинация.

37. И ГОГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! 3:1!!!! ВЕЛОЗУ!!!!!

38. Англичане развели мяч с центра поля, потеряли его, Силва навесил в штрафную и Велозу ударом с левой ноги попал точно в угол.

39. Ясно одно - дополнительного времени точно не будет. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 2:1. Больше пока ничего не ясно.

40. "Динамо" вновь атакует - Ховард выбивает мяч, опережая на пол-сантиметра Теодорчика...

41. Чуть успокоилась игра. Навес Антунеша с центра поля, который легко перехватил Ховард, не в счет.

42. Атакует по-прежнему "Динамо", но не так опасно как несколькими минутами ранее.

43. Гусев простреливал с фланга, но, уже упустил мяч за боковую линию. Аут в пользу "Эвертона".

44. Сидорчук совершенно необязательно анрушил правила в центре поля. атака "Эвертона".

45. Судья добавил 4 минуты к первому тайму.

45+1. Англичане разыграли угловой. Лукаку опасно навешивал, но Шовковский забрал мяч.

45+2. Англичане продолжают атаковать. Бэрри бьет головой прямо в руки Шовковскому.

45+3. Угловой подает "Эвертон" - киевляне выбили мяч в аут.

ПЕРЕРЫВ

Ухххх... Очень богатым на события получился первый тайм. Неожиданно очень богатым. Начало игры совершенно не предвещало того, что произошло в концовке тайма. И теперь получается, что решающим в этом двухматчевом противостоянии может стать двухминутка - с 35-й по 37-ю в исполнении "Динамо". Когда киевляне просто смели оборону соперника.

Впрочем, с англичанами никогда нельзя расслабляться. И об этом Ребров обязан напомнить команде в перерыве. "Сушить" игру категорически не рекомендуется. Если киевляне будут также как и сейчас активно играть после перерыва, успех обязательно прийдет. Киевская команда показывает, что по уровню игры она гораздо выше соперника.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Киевляне развели мяч с центра поля и тут же Ягелка получил травму в борьбе с Ярмоленко. Штрафной в пользу "Эвертона".

47. Теперь нарушение в атаке зафиксировано у Теодорчика. Нервное начало от киевлян, которые хотят сразу же закрепить свой перевес.

48. Англичане перехватили мяч, держат в центре поля.

49. И попытка атки от Лукаку - Хачерииди блокирует игрока "Эвертона" и отдает мяч вратарю.

50. Угловой подали англичане - Теодорчик выбил мяч в борьбе с нападающим соперника.

51. Игра по-прежнему на пловине поля "Динамо". Пока Шовковский хорошо держит удар.

52. И еще одна неудачная атака от "Эвертона". На сей раз зщитники "Динамо" на фланг отобрали мяч.

53. Смдорчук пытался начать атаку "Динамо", но Баркли его сбил в центре поля. Штрафной.

54. Антунеш навешивал в штрафную - Ховард легко забрал мяч.

55. И ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! ГУСЕВ!!!!!! 4:1!!!!!

56. Многоходовку "Динамо" Гусев завершил вторым ударом - от штанги в сетку влетел мяч. Серьезный задел.

57. И еще одна атака "Динамо" - Велозу бьет выше ворот.

58. А вот и атака "Эвертона". Удар Лукаку и блестящий сэйв Шовковского.

59. Угловой в исполнении англичан явно не удался.

60. Ответная атака "Динамо" заканчивается плачевно - Ярмоленко получает травму в центре штрафной соперника.

61. Удар Баркли - мяч попадает в перекладину. Шикарный удар, очень обидно для англичанина.

62. В ответной атаке Велозу едва не забивает гол, мяч проходит рядом со штангой.

63. Силву очень красиво и хладнокровно отобрал мяч в борьбе с Атсу.

64. Замена у "Динамо" - Буяльский вместо Сидорчука

65. Двойная замена у "Эвертона" - вместо Атсу и Нейсмита выходят Коне и Осман.

66. На Буяльском тут же нарушили правила.

67. Лукаку очень грубо сыграл против Хачериди и Драговича по очереди. Двойное нарушение в атаке.

68. Лукаку отдавал опасный пас на Османа - вне игры. Не сдается "Эвертон"...

69. Осман требует пенальти после контакта с Рыбалко - рефери безмолвствует.

70. Острый ответ "Динамо" - Теодорчик пробил прямо во вратаря Ховарда.

71. Гусев подал угловой - англичане отбились.

72. "Эвертон" вновь атакует. Антунеш и Гусев по очереди отбивают мяч.

73. Игра идет в центре поля. Соперники по очереди ошибаются.

74. Замена у "Динамо" - Кравец выходит вместо Теодорчика.

75. Англичане продолжают атаковать. Мяч после серии рикошетов оказывается в руках у Шовковского.

76. ГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 5:1!!!!! АНТУНЕШ!!!!

77. Шикарный удар португальского новичка "Динамо" с очень дальней дистанции в верхний угол. Шикарный удар по невероятной траектории.

78. ПОПЁРЛО!!!! Это в спорте есть такое замечательное понятие...

79. ПЕРКЛАДИНА!!! Ярмоленко бьет по воротам...

80. Англичане грубо сыграли против Гусева. Судья сделал вид, что не заметил.

81. Антунеш отлично играет и в атаке, и в обороне... Выбил мяч на угловой.

82. Гол... Ягелка... 5:2.

83. Красивый удар головой после розыгрыша углового. Англичанам нужно еще два забить...

84. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ получают Рыбалка и Лукаку. За грубость.

85. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ получает Драгович. Третья желтая карточка подряд в игре, которого до этого была безупречной, с точки зрения джентельменства.

86. Бейтс пробил в "стенку". Повторный удар пришелся в Шовковского. Очень опасный момент был у "Эвертона".

87. Киевляне сбивают темп. Контролируют мяч в центре поля.

88. Осман бьет по воротам с очень опасной позиции - Шовковский безупречен в этом эпизоде.

89. Замена у "Динамо" - Калитвинцев выходит вместо Гусева.

90. Баркли проигрывает позиционную борьбу Хачериди и упускает мяч за лицевую линию. Шовковский введет мяч от ворот.

90+1. Судья добавил 4 минуты.

90+2. Лукаку опасно бьет в ближний угол - Шовковский забрал мяч.

90+3. Еще одна атака "Эвертона" - Коне нарушил правила в борьбе с Драговичем.

ВСЕ!!!!

ПОБЕДА!!!!!

"ДИНАМО" ВЫХОДИТ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЛИГИ ЕВРОПЫ!!!!!!!

Спасибо за внимание.

Далее, на сайте УНИАН видеотрансляция матча "Аякс" - "Днепр".

Не переключайтесь :)