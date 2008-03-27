Шацких помог узбекам переиграть Саудовскую Аравию

В Азии полным ходом идет квалификация на Чемпионат мира 2010 года. Вторую победу подряд узбеки праздновали в Ташкенте. Вопреки статусу аутсайдера, команде Шацких удалось нанести одно из самых громких поражений в истории сборной Саудовской Аравии.

За миг до завершения первого тайма ворота аравийцев распаковал Тимур Кападзе. Как только команды вернулись на поле, форвард "Динамо" (Киев) Максим Шацких удвоил счет. Итоговую точку в игре поставил Сергей Джепаров. Он реализовал пенальти за игру рукой в собственном штрафном Вализа Джахдали.

3:0 - Узбекистан возглавил четвертую отборочную группу. Вторую позицию делят сингапурцы и аравийцы, у которых по одному триумфу. На дне с бубликом в графе побед Ливан.

ICTV