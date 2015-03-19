Усик проведет бой с россиянином Князевым

Главным боем вечера станет поединок Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика и действующего чемпиона России в первом тяжелом весе Андрея Князева, сообщает пресс-служба К2.

В этом бою Усик будет отстаивать свой чемпионский титул.

«Контракты подписаны и мы официально заявляем о предстоящем поединке, - отметил генеральный директор «K2 Promotions Ukraine» Александр Красюк. Нынешний соперник Усика - российский боксер Андрей Князев, владеющий титулом Чемпиона России в первом тяжелом весе. Регламент поединка – 10 раундов. Андрей входит в ТОП-15 рейтинга WBO, в то время как Усик занимает позицию в ТОП-3 этого же рейтинга. Соперник имеет неплохую личную статистику – 11 побед в 12 поединках на профи-ринге, 6 боев завершил нокаутами. Наша главная цель – титул Чемпиона мира, и победа в этом поединке приблизит нас к этому».

В последний раз Князев выходил в ринг в сентябре минувшего года против грузинского боксера Шалвы Джомардашвили. В результате боя крепкий оппонент Князева вынужден был капитулировать в 4-м раунде. Эта победа принесла российскому боксеру титул WBO Oriental и место в ТОП-15 мирового рейтинга WBO.

Для Олимпийского чемпиона Александра Усика это уже седьмой поединок в профессиональной карьере. В декабре 2014 года Александр провел первую защиту титула, одержав победу над опытным южноафриканцем Дэни Вентером техническим нокаутом в девятом раунде.