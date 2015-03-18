"Барселона" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В испанской Барселоне и немецком Дортмунде завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Барселона" обыграла английский "Манчестер Сити" (1:0) а итальянский "Ювентус" был намного сильнее немецкой "Боруссии" - 0:3.

Победители этих матчей и вышли в четвертьфинал.

"Барселона" после гостевой победы в Манчестере (2:1) обыграла соперника и на своем поле. Игра проходила с заметным превосходством каталонской команды, а реализовать его в гол она сумела в середине первого тайма. На 31-й минуте отличился Иван Ракитич. После этого "Барселона" имела еще множество шансов для того, чтобы увеличить свой перевес, но ни один из них не использовала.

В свою очередь, "Ювентус" прибыл в Дортмунд имея в запасе победу на своем поле со счетом 2:1. Игра в Дортмунде представлялась крайне интересной и непредсказуемой, но на деле гости имели большой перевес. В первом тайме гол забил Карлос Тевес, а во втором Альваро Мората удвоил перевес "Юве", после чего Тевес сделал дубль и довел счет до крупного.

В пятницу, 20 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.