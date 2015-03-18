Тренер "Динамо" Ребров перед матчем с "Эвертоном" пообещал побольше атаковать

Об этом он заявил на обязательной предматчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

"Конечно, мы должны играть несколько по-другому. Завтра будет другая игра, с поддержкой наших зрителей, поэтому мы будем больше атаковать", - отметил Ребров.

Касательно состояния игроков Динамо" перед матчем Ребров отметил: "К сожалению, травмирован Ленс. У него повреждение, из-за которого он не будет играть минимум две недели. С остальными все в порядке, вы сами увидите, кто будет тренироваться. Небольшая травма у Виды, но я надеюсь, что все будет хорошо".

Касательно состояния газона НСК "Олимпийский" тренер заявил: "Думаю, если он станет лучшим, то ненамного. Чтобы он стал кардинально лучшим, наверное, нужно его заменить. Сейчас же нет времени и возможности этого сделать... Но я не знаю, почему столько разговоров о газоне «Олимпийского». Мы должны строить свою игру, учитывая состояние газона, и будем стараться это делать. Ничего страшного в этом я не вижу".

Как сообщал УНИАН, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Эвертон" состоится 19 марта в Киеве. Первая игра в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1 в пользу "Эвертона".