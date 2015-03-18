В Баку открыли главный стадион I Европейских игр

В Баку состоялось открытие Олимпийского стадиона. В церемонии открытия участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди, председатель Оргкомитета Европейских игр-2015 в Баку Мехрибан Алиева, сообщает Azerisport.com.

Глава государства перерезал ленточку, ознаменовав открытие арены.

Участвовавший в церемонии министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал президента страны о том, что стадион, расположенный на территории в 50 га, имеет 6 этажей и в высоту 62 м. На территорию площадки имеется четыре входа, на трибуны – 26. Стадион, рассчитанный на 68 тысяч зрителей, построен согласно олимпийским нормативам, предполагающий свободный проход пешком и на общественном транспорте, для чего на территории построена автомобильная парковка на 3 100 мест.

Строительство арены началось в июне 2011-го.

Эта арена станет главной при проведении I Европейских игр. Здесь пройдут Церемонии открытия и закрытия соревнований, а также турнир по легкой атлетике.

Как сообщал УНИАН, Европейские игры, которые пройдут с 12 по 28 июня 2015 года в Баку, являются первыми в истории Европейского континента. В общей сложности в 2015 году в Баку будут проведены 20 спортивных соревнований: 16 по олимпийским видам спорта и 4 - по неолимпийским. Более 6 тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны в течение 17 дней соревнований.