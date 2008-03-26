Завершился матч Украина - Сербия (обновлено)

Сегодня большой день для пробы футбольных сил

Завершился товарищеский матч Украина - Сербия: 2:0 (Шевченко 55, Назаренко 59). В остальных сегодняшних матчах: Эстония - Канада 2:0 Болгария - Финляндия 2:1 Венгрия - Словения 0:1 Литва - Азербайджан 1:0 ЮАР - Парагвай 3:0 Израиль - Чили 1:0 Беларусь - Турция 2:2 Египет - Аргентина 0:2 Армения - Казахстан 1:0 Черногория - Норвегия 3:1 Румыния - Россия 3:0 Люксембург - Уэльс 0:2 Словакия - Исландия 1:2 Австрия - Нидерланды 3:4 Португалия - Греция :2 Бразилия - Швеция 1:0 Сев. Ирландия - Грузия 4:1 Швейцария - Германия 0:4 Бельгия - Марокко 1:2 Сейчас проходят еще 4 товарищеских матча между сборными стран мира.

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