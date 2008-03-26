Завершился матч Украина - Сербия (обновлено)

23:13, 26 марта 2008
Спорт
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Сегодня большой день для пробы футбольных сил

Завершился товарищеский матч Украина - Сербия: 2:0 (Шевченко 55, Назаренко 59).

В остальных сегодняшних матчах:

Эстония - Канада 2:0

Болгария - Финляндия 2:1

Венгрия - Словения 0:1

Литва - Азербайджан 1:0

ЮАР - Парагвай 3:0

Израиль - Чили 1:0

Беларусь - Турция 2:2

Египет - Аргентина 0:2

Армения - Казахстан 1:0

Черногория - Норвегия 3:1

Румыния - Россия 3:0

Люксембург - Уэльс 0:2

Словакия - Исландия 1:2

Австрия - Нидерланды 3:4

Португалия - Греция :2

Бразилия - Швеция 1:0

Сев. Ирландия - Грузия 4:1

Швейцария - Германия 0:4

Бельгия - Марокко 1:2

Сейчас проходят еще 4 товарищеских матча между сборными стран мира.

 

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