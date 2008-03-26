Завершился матч Украина - Сербия (обновлено)
23:13, 26 марта 2008Спорт
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Сегодня большой день для пробы футбольных сил
Завершился товарищеский матч Украина - Сербия: 2:0 (Шевченко 55, Назаренко 59).
В остальных сегодняшних матчах:
Эстония - Канада 2:0
Болгария - Финляндия 2:1
Венгрия - Словения 0:1
Литва - Азербайджан 1:0
ЮАР - Парагвай 3:0
Израиль - Чили 1:0
Беларусь - Турция 2:2
Египет - Аргентина 0:2
Армения - Казахстан 1:0
Черногория - Норвегия 3:1
Румыния - Россия 3:0
Люксембург - Уэльс 0:2
Словакия - Исландия 1:2
Австрия - Нидерланды 3:4
Португалия - Греция :2
Бразилия - Швеция 1:0
Сев. Ирландия - Грузия 4:1
Швейцария - Германия 0:4
Бельгия - Марокко 1:2
Сейчас проходят еще 4 товарищеских матча между сборными стран мира.
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