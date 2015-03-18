Следующий бой Александра Усика пройдет 18 апреля в Киеве

Имя соперника не называется до официального подписания документов на проведение боя, сообщает официальный сайт Александра Усика.

"Да, 18 апреля во Дворце спорта Александр будет отстаивать свой титул Интерконтинентального чемпиона WBO. Условия с соперником почти согласованы. Это будет оппонент из ближнего зарубежья, занимающий хорошие позиции в рейтингах. Надеюсь, на днях подпишем контракт, и тогда мы сразу назовем его имя", - заявил Красюк.

Также он рассказал о деталях подготовки Усика к бою. "В Буковеле, проходит ОФП (общефизическая подготовка), а на следующей неделе в Киеве приступит к более интенсивной подготовке и спарринг-сессиям. Кстати, параллельно с Сашей в Карпатах тренируется и Олег Малиновский. Он будет боксировать в андеркарте. Толковый парнишка, да и вес интересный – полулегкий. Мне нравится, как подходят к работе он и его команда. Приятно иметь дело с такими людьми – мало разговоров, много действий", - отметил гендиректор.