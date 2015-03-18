Теннисистка Цуренко вышла в четертьфинал престижнейшего турнира в Индиан-Уэллсе

В матче четвертого раунда киевлянка обыграла седьмую ракетку мира канадскую теннисистку Эжени Бушар - 6:7(5), 7:5, 6:4, сообщает Теннисный портал Украины.

Поединок продолжался 2 часа 49 минут. Цуренко сделала 9 брейков за матч, ее соперница - 7. В решающей партии Бушар вела 4:1 с двумя брейками, но украинка выиграла 5 геймов подряд и завершила матч в свою пользу с первого же матчбола.

Это уже вторая победа украинки над игроком первой десятки на этом турнире. Напомним, что во втором круге украинка одолела 10-ю ракетку мира Андрею Петкович из Германии.

Цуренко впервые сыграет в четвертьфинале столь престижного турнира серии WTA Premier Mandatory, выше которого по уровню только чемпионаты серии "Большого Шлема".

Следующей соперницей киевлянки в Индиан-Уэллсе станет экс-первая ракетка мира сербка Елена Янкович, посеянная под 18 номером.

Ранее из борьбы на этом турнире выбыли все остальные представители Украины - Элина Свитолина, Ольга Савчук, Александр Долгополов и Сергей Стаховский.