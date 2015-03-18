"Монако" и "Атлетико" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Монако и Мадриде завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которых в четвертьфинал вышли французский "Монако" и испанский "Атлетико".

В Монако представителю чемпионата Франции необходимо было не проиграть с крупным счетом. Первый матч в Лондоне был выигран "Монако" у английского "Арсенала" со счетом 3:1. И команда справилась со своей задачей, но ценой больших усилий и нервов. Уже на 79-й минуте счет был 2:0 в пользу "Арсенала". Но в последние минуты игры забить третий решающий гол англичанам так и не удалось. Два точных удара в этом матче нанесли Оливье Жиру и Аарон Рамзи.

В матче в Мадриде "Атлетико" принимал немецкий "Байер" (Леверкузен) и сравнял счет по сумме двух игр уже в середине первого тайма - 1:0. Гол на 27-й минуте забил Марио Суарес. С таким же счетом в пользу немцев завершилась первая игра двух команд. В дальнейшем команды осторожничали, имели единичные момента и довели игру до конца без голов. Также спокойно прошло и дополнительное время. В серии пенальти более удачливым был "Атлетико" - 3:2. Решающий гол на счету Фернандо Торреса.