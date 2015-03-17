На матч Лиги Европы "Динамо" - "Эвертон" в Киеве раскупили все билеты

За несколько дней до матча «Динамо» - «Эвертон» проданы все билеты, пишет sport.ua. Интернет-площадки по продаже «тикетов» на ответную игру 1/8 финала Лиги Европы завершили продажу билетов по причине их отсутствия.

Таким образом, у «Динамо» будет поддержка 12-го игрока, который должен помочь им удачно сыграть с ливерпульским клубом.

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Напомним, в первом матче «Динамо» проиграло 1:2. Судьба матча была решена в концовке второго тайма. Во второй половине игры хозяева поля начали наращивать свое превосходство и судьбу матча решил пенальти. Защитник "Динамо" Силва сыграл рукой в своей штрафной площади, а нападющий "Эвертона" Лукаку реализовал 11-метровый - 2:1.