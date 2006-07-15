Ярослав Попович выиграл 12-й этап велогонки ”Тур де Франс”
10:55, 15 июля 2006Спорт
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Желтую майку сохраняет американец
Украинец Ярослав ПОПОВИЧ из команды „Дискавери” выиграл в пятницу, в день национального праздника Франции, 12-й этап велосипедной гонки “Тур де Франс”.
Об этом сообщает “Немецкая волна”. Желтую майку лидера сохраняет пока американец Флойд ЛЕНДИС.
Напомним, что в этом году на „Тур де Франс” желтую майку лидера уже носил украинский велосипедист Сергей ГОНЧАР, который выступает за команду немецкого "Телекома".
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