Сборная Украины по пляжному футболу узнала соперников на I Европейских играх

Сборная Украины попала в группу А, где ее соперниками будут команды Азербайджана, Португалии и Швейцарии.

В Группе В будут соревноваться команды России, Испании, Италии и Венгрии.

Согласно регламенту жеребьевки были рассеяны действующий чемпион мира сборная России и хозяева соревнований - команда Азербайджана. Остальные команды прошли жеребьевку вслепую.

В рамках соревнований команды сыграют турнир в один круг в группе, после чего по две сильнейшие из каждого квартета по системе плей-офф разыграют титул сильнейшего в полуфиналах и финале.

Как сообщал УНИАН, Европейские игры, которые пройдут с 12 по 28 июня 2015 года в Баку, являются первыми в истории Старого света. В общей сложности в 2015 году в Баку будут проведены соревнования по 20 видам спорта: 16 из них - олимпийские виды и четыре - неолимпийские. Более шести тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны в течение 17 дней соревнований.