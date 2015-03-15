"Динамо", "Шахтер" и "Днепр" выиграли матчи 17-го тура

Завершился 17-й тур чемпионата Украины по футболу, где победы одержали лидеры турнирной таблицы - киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и днепропетровский "Днепр".

Наиболее упорным получился матч с участием "Днепра". Футболисты днепропетровской команды играли дома против запорожского "Металлурга" и единственный гол на 75-й минуте забил Валерий Лучкевич - 1:0.

В свою очередь, "Динамо" разгромило мариупольский Ильичевец со счетом 5:0. Авторами голов стали Андрей Ярмоленко, с пенальти, 38 минута, Руслан Зубков, автогол (53), Андрей Ярмоленко (62), Лукаш Теодорчик (80) и Виторину Антунеш (84).

В свою очередь, "Шахтер" был гораздо сильнее земляков из "Олимпика" - 6:0. Голами в составе горняков отличились Ромеро Марлос (дубль), Дарио Срна, Алекс Тейшейра и Тайсон.

Такм образом. после 17-го тура в таблице у "Динамо" 45 очков, "Шахтера" - 38, "Днепра" - 37. Аутсайдерами являются мариупольский "Ильичевец" - 7, и львовские "Карпаты" - 5.