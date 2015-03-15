Биатлонистка Валентина Семеренко выиграла золото на чемпионате мира

Она не допустила ни одного промаха на всех огневых рубежах и в итоге опередила на шесть секунд пришедшую второй Франциску Пройс из Германии, сообщает российская служба BBC.

Читайте такжеВалентина Семеренко стала бронзовым призером ЧМ в спринте Третье место с 12-секундным отставанием от лидера – у итальянки Карин Оберхофер.

Лучшая из россиянок – Екатерина Шумилова – заняла десятое место.