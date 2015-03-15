Биатлонистка Валентина Семеренко выиграла золото на чемпионате мира

16:21, 15 марта 2015
Спорт
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Украинская биатлонистка Валентина Семеренко завоевала золотую медаль в масс-старте на чемпионате мира в финском Контиолахти.

Валентина Семеренко віиграла золото в масс-старте / Фото УНИАН

Она не допустила ни одного промаха на всех огневых рубежах и в итоге опередила на шесть секунд пришедшую второй Франциску Пройс из Германии, сообщает российская служба BBC.

Читайте такжеВалентина Семеренко стала бронзовым призером ЧМ в спринте Третье место с 12-секундным отставанием от лидера – у итальянки Карин Оберхофер.

Лучшая из россиянок – Екатерина Шумилова – заняла десятое место.

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