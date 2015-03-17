Лига чемпионов, 1/8 финала, "Атлетико" - "Байер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором "Атлетико" принимает немецкий "Байер" из Леверкузена.

Первая встреча команд 25 февраля в Германии завершилась минимальной победой "Байера", единственный гол в составе которого забил Хакан Чалханоглу - 1:0. Так леверкузенцы одержали свою первую победу в семи матчах 1/8 финала, тогда как все шесть предыдущих завершились для них поражениями с общим счетом 5:22. Команда ни разу не проходила в четвертьфинал главного еврокубка.

В свою очередь, "Атлетико", чтобы выбить "Байер" и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, "Атлетико" надо сделать то, что в еврокубках ему прежде удалось уже дважды. А именно выиграть двухматчевое противостояние после стартового поражения в гостях со счетом 0:1.

Ранее соперники дважды сыграли вничью со счетом 1:1 на групповом этапе Лиги Европы УЕФА-2010/11. Тогда "Байер" под руководством Юппа Хайнкеса занял первое место в группе, а подопечные Кике Санчеса Флореса финишировали третьими и в ранге действующих победителей Лиги Европы покинули турнир.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом выглядит "Атлетико", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,60 к 1. В то же время ничья оцениватся букмекерами в 3,66 к 1, а победа "Байера" - 5,49 к 1.

В то же время, фаворитом в борьбе за выход в следующий круг является "Байер", на проход которого ставки принимаются из рассчета 1,80 к 1. На проход "Атлетико" - 1,96 к 1.