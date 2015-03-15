УПЛ, 17-й тур, "Динамо" - "Ильичевец": видео онлайн-трансляция

В этом матче встречаются лидер турнирной таблицы Премьер-лиги и команда, которая занимает предпоследнее 13-е место.

Игра пройдет на клубном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Перенос матча с главной столичной арены - НСК "Олимпийский" связан с тем, что в последнее время состояние газона крупнейшей арены вызывало большие нарекания со стороны игроков и тренерского штаба "Динамо". В итоге, поле было решено поберечь перед ответственным матчем Лиги Европы с английским "Эвертоном" (Ливерпуль), который состоится в Киеве в четверг, 19 марта.

Киевляне успешно выступают в нынешнем сезоне под руководством Сергея Реброва на всех фронтах. В турнирной таблице Премьер-лиги у "Динамо" уверенное превосходство над донецким "Шахтером" в 7 баллов, о чем болельщики столичной команды последние годы могли только мечтать. А в Лиге Европы команда уже дошла до 1/8 финала. Правда, первый матч киевляне проиграли "Эвертону" в гостях со счетом 1:2, но шансы на общий успех по сумме двух матчей весьма велики.

В свою очередь, "Ильичевец", который не может проводить матчи дома из-за чрезвычайной ситуации вблизи Мариуполя, на нейтральных и гостевых аренах чувствует себя достаточно неуютно и борется за сохранение места в Премьер-лиге на следующий сезон. В 16 матчах команда набрала лишь 7 очков и на 35 баллов отстает от "Динамо".

Матч первого круга между этими командами завершился разгромной победой киевлян со счетом 4:1.

В предстоящей игре стоит рассчитывать также на уверенную победу "Динамо". Но, помятуя о предстоящей уже в четверг, 19 марта, игре с "Эвертоном", стоит отметить, что киевляне видимо будут держать в уме предстоящую еврокубковую битву и не расплескивать эмоции.

На котировках букмекерских контор на победу "Динамо" ставки принимаются с коэффициентом 1,15 к 1, в то время как на ничью - 7,00 к 1, а на победу "Ильчевца" - 13,53 к 1.