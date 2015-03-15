УПЛ, 17-й тур, "Днепр" - "Металлург З" 1:0 (видео основных моментов)

В этой игре встречаются команды, которые занимают 3-е и 11-е место в турнирной таблице.

Днепропетровцы, которые в осенней части чемпионата Украины, долгое время являлись лилерами турнирной таблицы, сейчас борятся с донецким "Шахтером" за 2-е место. Команды разделяет всего 1 очко в турнирной таблице (в пользу дончан), в то время как киевское "Динамо" опережает горняков на 7 баллов. В то же время, "Днепр" на 10 очков опережает ближайшего преследователя, идущую на 4-м месте луганскую "Зарю".

Кроме чемпионата Украины команда также удачно выступает и на международной арене, где уже дошла до 1/8 финала Лиги Европы и имеет весомые шансы на попадание в четвертьфинал. Первый матч на нынешней стадии соревнований против нидерландского "Аякса" (Амстердам) украинская команда выиграла со счетом 1:0.

В свою очередь, "Металлург" в нынешнем сезоне, как и все последние годы, находится внизу турнирной таблицы и более обеспокоен судьбой сохранения места в элитном дивизионе, нежели мечтами о борьбе за награды. У команды 15 очков и она на 19 баллов отстает от "Днепра".

Матч первого круга между этими коллективами в Запорожье завершился со счетом 1:0 в пользу "Днепра".

В предстоящей игре явным фаворитом является днепропетровская команда. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,18 к 1, в то время как на ничью - 6,13 к 1, а на победу "Металлурга" 12,72 к 1.