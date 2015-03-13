"Волынь" обыграла "Карпаты" в гостевом матче Премьер-лиги

Во Львове завершился стартовый матч 17-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали луцкую "Волынь" и проиграли - 0:2.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Гости активнее провели стартовую часть игры, а в середине первого тайма реализовали свой перевес в гол. На 24-й минуте гол забил Александр Кобахидзе. Мяч после серии рикошетов вылетел из штрафной и Кобахидзе удался обводящий удар в дальний угол.

В дальнейшем футболисты луцкой команды уверенно удерживали свой перевес, а в самой концовке игры удвоили перевес. После того как мяч попал в руку защитника "Карпат" Андрея Гитченко судья назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал лидер лучан Эрик Бикфалви.

Таким образом, "Карпаты" и далее продолжают оставаться на последнем месте в таблице, а "Волынь" благодаря успеху резко поднялась с 8-го на 5-е место.