Международный олимпийский комитет подписал крупнейший спонсорский контракт с Тойотой

Контракт был подписан в столице Олимпиады-2020 Токио, сообщается на официальном сайте МОК.

На соглашении поставлены подписи президента МОК Томаса Баха и президента Тойоты Акио Тойоды.

Контракт подписан на 7 лет - с 2017 по 2024 годы. Тойота будет спонсором четырех Олимпиад. В 2018 году в южнокорейском Пхенхчане пройдут зимние Игры, в 2020 году в Токио - летние, а также в 2022 и 2024 годах (места проведения Игр еще не определены). Контракт будет действовать в категории, которая включает в себя обеспечение Игр транспортными средствами и мобильными услугами.

Официально сумма контракта не разглашается, но по данным японских СМИ она составляет 835 млн. долларов, что является рекордным контрактом в истории МОК.