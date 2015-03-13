Игрок "Днепра" попал в символическую сборную тура Лиги Европы

Центральный защитник "Днепра" Дуглас попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, сообщает официальный сайт УЕФА.

В аннотации отмечено: "Бразилец воплотил в себе все положительные качества днепропетровцев в матче с "Аяксом" - 1:0. Он умело руководил действиями обороны, делал бесконечные навесы в штрафную и едва не отличился сам".

Полностью символическая сборная Лиги Европы прошедшей игровой недели выглядит следующим образом: Серхио Рико, Стефан Мбиа, Виктор Мачин (все - Севилья), Доменико Кришито (Зенит), Дуглас (Днепр), Кевин де Брёйне, Виейринья (оба - Вольфсбург), Фелипе Гедоз (Брюгге), Гёкхан Тере (Бешикташ), Ромелу Лукаку (Эвертон), Гонсало Игуаин (Наполи).

Как сообщал УНИАН, в первом матче 1/8 финала "Днепр" в Киеве победил "Аякс" со счетом 1:0. Ответная игра состоится 19 марта в Амстердаме.