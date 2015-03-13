Вице-президент ФИФА: ЧМ-2018 нельзя проводить в России из-за проблем с расизмом

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ESPN.

«Министр спорта России Виталий Мутко, который также входит в исполнительный комитет ФИФА, признает это. Нельзя проводить чемпионат мира при нынешнем положении дел в России», — заявил Уэбб.

Он также отметил, что ФИФА выделит России несколько сотрудников, которые будут помогать оргкомитету ЧМ-2018 в освоении программ по противодействию расизму.

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По словам Уэбба, сотрудничество в этом направлении начнется уже в текущем году.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 8 июня по 8 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В последнее время раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины.

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики.