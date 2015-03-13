"Украинские атаманы" разгромили британцев в матче WSB

Украинцы имели преимущество как до начала матчевой встречи, так и по ходу поединков.

Наша команда еще до начала встречи повела со счетом 1:0. В категории до 49 кг. британец Эшли Уильямс не был допущен к бою из-за того, что не прошел медицинское обследование. Таким образом, узбекский легионер «Атаманов» Хасанбой Дусматов одержал победу не выходя на ринг.

Другие поединки завершились так:

До 56 кг. Куайд Асшафак – Николай Буценко TKO5 (технический нокаут в 5-м раунде).

До 64 кг. Сэмюэл Максвелл – Мгер Оганисян 49:46, 49:46, 50:45.

До 91 кг. Житару Ионут-Мирел – Денис Пояцыка 27:30, 27:30, 27:30 (бой прерван по итогам 3-х раундов).

До 75 кг. Энтони Фоулер – Хоршид Норматов 46:49, 45:49, 47:48.

Таким образом, на счету нашей команды на данный момент 5 побед при 4 поражениях, 17 очков и 3-е место в турнирной таблице. Украинцы по-прежнему отстают от "Команды России" (18) и "Кубинских укротителей" (24).