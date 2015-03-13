WSB, 9-й тур, "Украинские атаманы" - "Британские львиные сердца": видеотрансляция

Украинская команда встречается с шестой командой подгруппы «А», которая представляет страну родоначальников бокса, сообщает пресс-служба "атаманов".

По результатам предыдущих проведенных поединков «Украинские атаманы» занимают 3-ю строчку подгруппы с 14-ю зачетными баллами. В то время как британская команда разместилась на 6-й позиции подгруппы с 9-ю очками в активе.

Еще до начал матча украинская команда получила преимущество. В весовой категории до 49 кг. победа автоматически была присуждена "атаману" Хасанбою Дусматову, так как его соперник Эшли Уильямс не уложился в отведенный вес на официальной предматчевой церемонии взвешивания.

Таким образом, счет еще до начала матчевой встречи - 1:0 в пользу "атаманов"

В этом матче на центральном ринге Лондона, в спортивном комплексе "Йорк Холл", на ринге мы увидим поединки в таком составе:

Весовая категория 56 кг:

Куаид Ашфак «Британские львиные сердца» - Николай Буценко «Украинские атаманы»

Весовая категория 64 кг:

Сэмуль Максвелл «Британские львиные сердца» - Мгер Оганисян «Украинские атаманы»

Весовая категория 75 кг:

Энтони Фаулер «Британские львиные сердца» - Хуршидбек Норматов «Украинские атаманы»

Весовая категория 91 кг:

Итару Ионут-Мирел «Британские львиные сердца» - Денис Пояцика «Украинские атаманы»