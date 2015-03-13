Обнародован состав сборной Украины по футболу на матчи с Испанией и Латвией

Также Фоменко обнародовал резервный список из 8 футболистов, которые могут быть вызваны в случае повреждений игроков основного состава, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Вратари - Андрей Пятов («Шахтер», Донецк), Денис Бойко («Днепр», Днепропетровск), Александр Рыбка («Динамо, Киев).

Защитники - Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер», Донецк), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба - «Динамо», Киев), Артем Федецкий («Днепр», Днепропетровск).

Полузащитники - Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш (все - «Динамо», Киев), Руслан Ротань, Евгений Коноплянка, Роман Безус (все - «Днепр», Днепропетровск), Николай Морозюк («Металлург», Донецк), Тарас Степаненко («Шахтер», Донецк), Артем Громов («Ворскла», Полтава), Руслан Малиновский («Заря», Луганск), Анатолий Тимощук («Зенит», Санкт-Петербург, Россия), Денис Олейник («Витесс» Арнем, Нидерланды).

Нападающие - Роман Зозуля («Днепр», Днепропетровск), Филипп Будковский («Заря», Луганск), Артем Кравец («Динамо», Киев).

Резервный список сборной выглядит так:

Евгений Селезнев, Валерий Лучкевич, Валерий Федорчук (все - «Днепр», Днепропетровск), Кирилл Ковальчук («Металлист», Харьков), Максим Малышев, Андрей Пилявский (оба - «Заря», Луганск), Иван Ордец («Шахтер», Донецк), Сергей Рыбалка («Динамо», Киев)

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет отборочный матч к Евро-2016 против Испании (27 марта в Севилье) и товарищескую игру против Латвии (31 марта во Львове).