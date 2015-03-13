УПЛ, 17-й тур "Карпаты" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

В этой встрече сойдутся коллективы, занимающие 14-е и 8-е места в турнирной таблице, сообщает официальный сайт турнира.

Команды, лишь дважды в 21-й очных встречах сыграли вничью, а во Львове до сих пор не достигли ни одного мирного исхода. А в свете того, что каждая из сторон на старте весенней части турнира набрала лишь по одному очку, отступать соперники сейчас точно не будут.

Особенно неприглядная ситуация у «Карпат», ведь подопечные Игоря Йовичевича опустились на последнее место в таблице. Причем даже положительные отзывы об игре обновленного коллектива еще не гарантируют в скорой перспективе соответствующего отпечатка на результатах. Ситуация в таблице напрямую связана с тем, что "Карпаты" были несколько раз наказаны Дисциплинарным комитетом ФФУ на общее количество в 9 очков. Если бы на счету команды сейчас было 14 баллов, она бы находилась на 12-м месте, вне "зоны вылета".

«Волынь» находится в середине турнирной таблицы. Прежде всего, команда будет работать над улучшением атакующих действий и, особенно, реализации моментов. К примеру в предыдущем матче один только Эрик Бикфалви несколько раз мог легко решить судьбу противостояния, однако лидер лучан первый гол в 2015 году еще не провел.

На котировках букмекерских контор минимальное преимущество имеют хозяева поля. На победу "Карпат" ставки принимаются с коэффициентом 2,44 к 1, в то время как на ничью - 3,08 к 1, а на победу "Волыни" - 2,81 к 1.

Стартовые составы команд:

Карпаты: 23. Мисак, 5. Гитченко, 92. Чачуа, 94. Мирошниченко Д., 10. Карноза, 17. Голодюк, 32. Пластун, 48. Кльоц, 8. Костевич, 14. Сергийчук, 76. Гуцуляк

Запасные: 1. Пидкивка, 26. Новотрясов, 27. Страшкевич, 86. Кравец В., 9. Кожанов, 16. Худобяк, 35. Швед М.

Волынь: 1. Шуст, 15. Жунич, 91. Парцвания, 6. Бабенко Р., 10. Бикфалви, 11. Шарпар, 13. Шабанов, 19. Кобахидзе, 23. Немчанинов, 79. Бабатунде, 93. Матей

Запасные: 74. Кичак, 30. Гуменюк О., 36. Годованый, 8. Политыло, 14. Полевой, 38. Петров С., 94. Хомченко