Украинский боксер Бурсак сразится за титул чемпион мира по версии WBO

Титульный бой Бурсак проведет в своем втором поединке после перехода во второй средний вес, сообщает Вoxingnews.

Соперником украинца станет австралийский панчер Зек Данн.

Бой Бурсака с Данном состоится 5 июня в Мельбурне (Австралия).

24-летний Зак Данн провел на профессиональном ринге 17 боев и во всех победил, причем 15 раз – нокаутом. В независимом рейтинге Boxrec Данн занимает 28-е место.

Макс Бурсак, занимающий в рейтинге Boxrec 20-ю позицию, ранее выступал в среднем весе (до 72,574), а теперь решил подняться в суперсредний вес (до 76,203 кг). На профессиональном ринге Бурсак провел 34 боя (30 побед, 3 поражения, 1 ничья).