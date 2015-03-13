Украинский боксер Бурсак сразится за титул чемпион мира по версии WBO
15:03, 13 марта 2015Спорт
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Бывший чемпион Европы в среднем весе украинский боксер Макс Бурсак сразится за вакантный титул чемпиона мира по версии ІВО.
Макс Бурсак сразится за вакантный титул чемпиона мира / К2
Титульный бой Бурсак проведет в своем втором поединке после перехода во второй средний вес, сообщает Вoxingnews.
Соперником украинца станет австралийский панчер Зек Данн.
Бой Бурсака с Данном состоится 5 июня в Мельбурне (Австралия).
24-летний Зак Данн провел на профессиональном ринге 17 боев и во всех победил, причем 15 раз – нокаутом. В независимом рейтинге Boxrec Данн занимает 28-е место.
Макс Бурсак, занимающий в рейтинге Boxrec 20-ю позицию, ранее выступал в среднем весе (до 72,574), а теперь решил подняться в суперсредний вес (до 76,203 кг). На профессиональном ринге Бурсак провел 34 боя (30 побед, 3 поражения, 1 ничья).
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