Маркевич: Есть еще вторая игра, не хороните нас

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

«Вы видели мою реакцию на желтые карточки. Опытные игроки, а дают себя поймать на таком. Особенно это касается Зозули. Ладно, Федецкий придерживал игрока, Ротань хотел сыграть лучше. Но Зозуля за разговоры получил карточку — и у нас теперь три игрока пропускает встречу в Амстердаме. Это непрофессионально", - сказал Маркевич.

"Я просил ребят сыграть на контратаках во втором тайме. К сожалению, не получилось. Больше играли на удержание счета. Думал, будем более эффективно действовать на контратаках. Есть разные причины. К сожалению, слабо сыграл Безус. Коноплянка, как вы знаете, много пропустил. Через неделю нам нужно сыграть намного сильнее", - сказал тренер "Днепра".

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Также Маркевич поинтересовался у журналистов, почему у них такое угнетенное настроение, несмотря на победу "Днепра" над "Аяксом".

"Я вот смотрю, вы что-то сидите угнетенные и на меня тоску нагоняете. Почему? У нас еще есть вторая игра. Мы же не обречены, мы будем биться до конца. Селезев вышел, потому что я так решил. Наоборот, должны быть эмоции, а то я сейчас засну вместе с вами. Команду нужно поддержать, они бились, они старались. Мы играли не с простой командой, далеко не простой. Их и «Барселона» не так просто смогла обыграть в группе, и ПСЖ. Голландский футбол – это голландский футбол, и «Аякс» – серьезная команда. У нас есть еще вторая игра, не хороните нас!", - заввил Маркевич